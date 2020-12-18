İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla aranan Suriye uyruklu bir kişinin Afyonkarahisar'da olduğu üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi Bolvadin'de kepçe operatörü olarak çalıştığı yerde gözaltına aldı.

9 ay önce Türkiye'ye giriş yapmış

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, 2015-2016 yılları arasında İdlib'de Cephetül Nusra ajanı olmakla suçlandığını ve DEAŞ terör örgütünün kendisini iki ay cezaevinde tuttuğunu ileri sürdü.

Cezaevinden kaçtığını, ancak bu kez de DEAŞ ajanı olduğu iddiasıyla, Cephetül Nusra tarafından hapse atıldığını ileri süren şüpheli, oradan da kaçtığını anlattı.

Yaklaşık 9 ay önce göçmen kaçakçıları vasıtasıyla Türkiye'ye giriş yaptığını, Bolu'daki ailesinin yanına geldiğini belirten şüpheli, internet üzerinden bulduğu iş ilanıyla yaklaşık 4-5 aydır Bolvadin ilçesinde kepçe operatörü olarak çalıştığını beyan etti.

Sınır dışı edilecek

İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli sınır dışı edilecek.