Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'lı teröristlere yönelik Genç ilçesi kırsalında Yıldırım - 9 operasyonu kapsamında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
Operasyonda, teröristlerce toprağa gömülmüş mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler olay yerinde imha edildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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