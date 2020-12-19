Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarptı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı. Ayağı kırılan polis memuru hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kontrol noktasında görevli ekiplerin "dur" ihtarına uymayan Hamdi B'nin kullandığı otomobil, polis memuru Turgut Abay'a çarparak kaçtı.
Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Abay'ın ayağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü Hamdi B. ile araçta bulunan şüpheli, aracı Kırıkkale Sanayi Sitesi'ne bırakarak kaçtı.
Sürücü ve yanındaki zanlı kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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