Geçtiğimiz hafta Fatih’te 3 hırsız, bir kuyumcu dükkanını soydu. Yaklaşık 5 kiloluk altını çuvallara koyan yabancı uyruklu hırsızlar 4 gün içinde yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan altınların hepsini ele geçirdi ve mağdur kuyumcuya teslim etti.

“İyi ki varsınız” dediler

Fatih kuyumcu esnafı ise İstanbul Emniyeti’nin bu başarısına kayıtsız kalmadı ve bir teşekkür videosu hazırladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden esnaf, hazırladıkları videoda “Polisimizin fedakarlıkları sayesinde biz başımızı yastığa rahatça koyabiliyoruz. Böyle şerefli vatan evlatları var oldukça vatan elbette sağ olur. Sırtımız yere gelmez. Sizleri büyüten anne ve babaya helal olsun. Allah sizi korusun. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz” açıklamasında bulundu.