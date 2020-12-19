Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 01:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da sahte içki ölümleriyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden kente "sahte etil alkol" gönderdiği iddiasıyla yakalanan M.H. ile Bursa'da tekel bayisi işleten B.B. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bursa'da alkol aldıktan sonra farklı zamanlarda fenalaşan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, 59 yaşındaki Mehmet İ, 39 yaşındaki İrfan Ç. ve 51 yaşındaki Sümer Ç. yaşamını yitirmişti.
Sahte içkilerin satışıyla ilgili şüpheliler E.O. ve U.K'nin tutuklanmasının ardından Tekirdağ'da M.H, Bursa'da da B.B. ve M.G. gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Bursa Sahte Alkol Sahte İçki
Sıradaki Haber
Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz