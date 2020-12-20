Burdur Yeşilova'da beyaz kumsalı ve suyunun turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan Salda Gölü'nde, Çevre Koruma ve Düzenleme Projesi'nde revizyona gidildi.

Göle, kıyıdan 500 metre geriye ahşap yapılar yerleştirilmeye başlandı.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçilerin ihtiyaçları için oluşturuldu

Beyaz renkli, tek katlı, sökülüp takılabilir, beyaz renkli ahşap malzemeden, temelsiz ve zeminden yüksekteki yapılar, gölün doğal yapısına zarar vermeyecek şekilde tasarlandı.

Ahşap yapılar ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarına cevap verecek.

Alanda, kapalı ve açık hediyelik eşya satış bölümleri de bulunacak.

Salda Gölü'ne 2 kilometre uzaklıkta otopark da yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

Sıfır atık yönetimi oluşturuldu

Gölün temiz tutulması için bölgeye çöp konteynerleri konuldu, çöp toplama araçları alındı. Alanda sıfır atık yönetimi uygulaması da başlatıldı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yaptığı belirtilen gölde, bu türlerin tespiti amacıyla başlatılan "Biyo-çeşitlilik çalışmaları" ve “Sosyo-ekonomik analiz ve ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaları”nın sonuçları da alınmaya başlandı.

[Fotoğraf: AA]