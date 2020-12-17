Küresel iklim değişikliği yağış rejimi düzensizliğini beraberinde getirdi.

Yağışların azalmasının günlük yaşama henüz bir yansıması olmasa da, bazı göl ve barajlarda sular çekiliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kurak hava Burdur'daki Salda Gölü'nü de vurdu. Yağışlar mevsim normallerinin altında gidince gölde çekilme meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Salda Gölü'nde su yaklaşık 30 metre çekildi

Turkuaz rengiyle kendine hayran bırakan Salda Gölü'nde küçük adacıklar ortaya çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Çekilmenin 20-30 metre civarında olduğunu söyleyen Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, "Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Salda Gölü'nde de bir çekilme var" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Demirköprü Barajı alarm veriyor

Manisa'da Gediz Ovası'nı sulayan Demirköprü Barajı'nda da su miktarı kritik seviyelerde...

Haziran ayında suyla kaplı alanlar adeta ovaya dönüştü. Çiftçiler suların çekildiği alanda çeşitli ürünler yetiştirmeye başladı.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, ''Su, can demek. Buradaki Salihli Ovası, Gediz Ovası, Menemen'e kadar giden ovadaki o kadar güzel topraklarımız var ki bizim. 'İnsan diksen, insan çıkar' derler ya o derece'' diye konuştu.

Ordu'da kuraklığa karşı göletler oluşturuluyor

Ordu'da ise kuraklığın yaratacağı su sıkıntısının önüne geçmek için ''Gölet Projesi'' geliştirildi. Projeyle hedef 300 gölete ulaşmak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ise konuyla ilgili şunları aktardı:

"Önümüzdeki günlerde karşılaşılması muhtemel olan su sıkıntısına karşı Büyükşehir Belediyesi olarak kolları sıvadık ve kendi imkanlarımızla göletler yapmaya başladık. Aynı zamanda mevcut göletlerin yükseltilerini artırarak, çeperlerini yükselterek su hacmini arttırmayı planlandık."

Proje kapsamında 19 ilçede 15 gölet oluşturuldu, 40 su kuyusu açıldı, 150 bin metreküplük ilave depolama sağlandı.