Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, salgın yayılımının düşmesinde sonuç verdi.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı.

Harita kırmızıdan yeşile döndü

En riskli bölgelerin başında, Bağcılar, Esenyurt, Zeytinburnu gibi ilçeler vardı.

Sokak kısıtlamalarının ardından, bu bölgelerdeki kırmızı alanlar azalma gösterdi.

Kentin merkezi konumundaki Şişli ve Beyoğlu'nda da benzer bir iyileşme söz konusu.

Anadolu yakasına ait haritalarda, tedbirlerin olumlu etkisi daha belirgin.

Kısıtlamalar sonrası Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'deki yeşil alanlar gün geçtikçe artıyor.

'Tedbirler gevşetilmeden devam etmeli'

Uzmanlara göre, renk değişikliği umutlandırıcı olsa da tedbirler gevşetilmemeli.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Tedbirleri gevşetip virüs taşıyan insanları virüsle hiç tanışmamış insanlarla karşılaştırırsak ve kuralsız bir araya gelirlerse aynı vakalarla, aynı sayılarla karşılaşmamıza engel bir durum yok" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşında 4 gün olacak.

Aydın, koronavirüsle mücadelede elde edilen başarının devam etmesi için bu süreçte de dikkatli olunması gerektiğini söyledi.