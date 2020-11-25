Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda kuraklık sebebiyle su seviyesi düştü. Su altında olan iki köprü görünür hale geldi. Baraja, Sapanca Gölü'nden takviyeye başlandı.

83 gün yetecek su kaldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yağış olmadığı takdirde 83 günlük su kaldığını ama geriye dönük baraj seviyeleri ve iklim normalleri izlendiğinde, baraj seviyesinin 8 milyon metreküp seviyesine kadar düştüğünün, daha sonra normal yağışlarla dolduğunun görüldüğüne dikkati çekti.

Büyükakın, "Bu manada herhangi bir risk görülmüyor. Baraj, ideal seviyede duruyor. Baraj gölü seviyesi azalmasına ve yüzde 20 doluluk oranında olmasına rağmen bir riskimiz bulunmamaktadır, çünkü riskle ilgili tüm tedbirlerimizi önceden aldık" dedi.

Kuyulardan 20 milyon metreküplük su sağlanacak

Büyükakın, şehrin çeşitli noktalarında 106 kuyu bulunduğunu ve kuraklığın sürmesi durumunda bu kuyuların devreye alınacağını söyledi. Kuyular sayesinde 20 milyon metreküplük su daha şehre verilebilecek.

B planı olarak Sapanca hattı devreye sokulacak

Sapanca hattını B planı olarak hazır halde beklettiklerini, kurak zamanlarda devreye aldıklarını söyleyen Büyükakın şunları aktardı:

"Sapanca Gölü ile Yuvacık Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2008 yılında inşa ettiğimiz içme suyu isale hattımız var. Bu hatla çeşitli zamanlarda 8 defa Yuvacık Barajı'na takviye yapıldı. Zor ve kurak dönemlerde kullandığımız hattan 4 pompayla su takviyesi yapıyoruz. Yani zor zamanlarımızda Sapanca Gölü'nü devreye alıyoruz. Daha da ihtiyaç olduğunda derin su kuyularını devreye alarak şehrimizi susuz bırakmıyoruz. Yağışlarla birlikte barajda yeterli miktarda su olduğu zaman Sapanca hattından geriye Sapanca Gölü'ne su verme imkanımız da var."