İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. 24 Kasım'da Beykoz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Farklı dönemlere ait birbirinden değerli eserler bulundu

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait bronz ok ve mızrak ucu, heykel başları ve parçaları, göz yaşı şişeleri ve çok sayıda sikkenin de aralarında bulunduğu 658 parça tarihi eser ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA ]

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.