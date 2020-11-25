Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
658 parça tarihi eseri yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 658 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. 24 Kasım'da Beykoz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Farklı dönemlere ait birbirinden değerli eserler bulundu
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait bronz ok ve mızrak ucu, heykel başları ve parçaları, göz yaşı şişeleri ve çok sayıda sikkenin de aralarında bulunduğu 658 parça tarihi eser ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA ]
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Tarihi Eser İstanbul
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