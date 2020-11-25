Türkiye kıyılarında toplam 938 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 41'i tarihi nitelikte.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, fenerlerin restorasyonu için proje hazırlıklarına başladı.

[Fotoğraf: AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmalarla ilgili şöyle konuştu:

"Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan 89 betonarme fenerimizi restore edeceğiz. Bu kapsamda İstanbul Boğazı ile Karadeniz'i birleştiren, yüzyıllardır gemilerimizin kıyı emniyetini sağlayan Anadolu ve Rumeli fenerlerinin de tarihe saygı ve turizme katkı amacıyla restorasyonlarını yapıyoruz. 1856 yılında inşa edilen bu yadigar rehberleri geleceğe en zarif ve güzel haliyle ulaştırmaktan da gurur duyuyoruz."

Rumeli Feneri için adımlar atıldı

Tarihi fenerlerin restore edilerek turizme kazandırılacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye kıyılarında toplam 938 adet fenerin çalışabilirlik oranı yüzde 99,9. Tarihe saygı, turizme katkı olsun diye tarihi eser niteliğindeki fenerlerimizin restorasyonuna bir program dahilinde başladık" dedi.

[Fotoğraf: AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu]

Gelibolu ve Mersin fenerlerinin restorasyonunun tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Şile Feneri'nin restorasyon işlemi devam ediyor. Ahırkapı ve Dilburnu fenerlerinin kurul izinlerini tamamladık, restorasyonu ihale aşamasında. 1856'da yapılan Rumeli Feneri için kurul izinleri de tamamlanmak üzere. Şu ana kadar 22 tarihi fener turizm amaçlı kiraya verildi. Fenerlerden 2018'de 617 milyon lira, 2019'da 752 milyon lira gelir edildi. 2020 beklentimiz ise 875 milyon lira."