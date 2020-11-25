Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metrelik kabloyu çaldılar
[Fotoğraf: DHA]
Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen 4 kişi, motorlu hızarla 2 bin 200 metrelik fiber kabloyu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeşilköy Halkalı Caddesi’nde sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 4 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi.
Giydikleri fosforlu işçi yelekleriyle bir kişi kabloyu tuttu, diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı.
Kablo hırsızlığı kamerada
2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü.
4 hırsız, ekipler tarafından gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Hırsızlık Fiber Kablo İstanbul
Son Haberler
- 14:21
- 14:05
- 14:17
- 14:12
- 13:35
Sıradaki Haber
Bursa'da risk arttı, harita kırmızıyla kaplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz