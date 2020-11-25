Yeşilköy Halkalı Caddesi’nde sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 4 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi.

Giydikleri fosforlu işçi yelekleriyle bir kişi kabloyu tuttu, diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı.

Kablo hırsızlığı kamerada

2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü.

4 hırsız, ekipler tarafından gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.



