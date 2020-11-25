Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 milyonluk soygun anı kamerada
Diyarbakır’da motosikletli 2 hırsız, yol üzerinde duraklama yapan bir otomobilden 1 milyon değerinde çeklerin olduğu çantayı alarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Karacadağ Bulvarı'nda motosikletli 2 kişi, duraklama yapan otomobilin kapılarının açık olup olmadığını kontrol etti.
Kapıların kilitli olmadığını anlayan hırsızlardan biri arabanın içindeki 1 milyon 194 bin lira değerinde çeklerin olduğu çantayı çaldı.
3 kişi tutuklandı
Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, kendisini bekleyen motosiklete binerek uzaklaştı.
Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.İ., A.B. ve R.T., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık Diyarbakır
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