Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Karacadağ Bulvarı'nda motosikletli 2 kişi, duraklama yapan otomobilin kapılarının açık olup olmadığını kontrol etti.

Kapıların kilitli olmadığını anlayan hırsızlardan biri arabanın içindeki 1 milyon 194 bin lira değerinde çeklerin olduğu çantayı çaldı.

3 kişi tutuklandı

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, kendisini bekleyen motosiklete binerek uzaklaştı.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.İ., A.B. ve R.T., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.