Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 133 eve karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da 133 evde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında işlem yapılacak.
Adıyaman kent merkezinde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Kurun aldığı kararla, farklı mahallelerdeki 133 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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