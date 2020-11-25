Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon: 31 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırılmıyor. Düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
25 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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