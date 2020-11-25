Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde karlı olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile donun beklendiği bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Bazı bölgelere kuvvetli rüzgar hakim olacak

Rüzgar, güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Van Gölü'nde rüzgar, batı ve kuzeybatıdan yer yer saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek. Görüş mesafesiyse açık.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 10, Van ve Hakkari'de 9, Bitlis'te 6 derece olması bekleniyor.