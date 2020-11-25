Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da soğuk hava etkili oluyor: Buzlanma ve don sürecek
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Sürücülerin yollardaki buzlanmaya karşı tedbir alması gerekiyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde karlı olacak.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile donun beklendiği bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Bazı bölgelere kuvvetli rüzgar hakim olacak
Rüzgar, güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
Van Gölü'nde rüzgar, batı ve kuzeybatıdan yer yer saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek. Görüş mesafesiyse açık.
Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 10, Van ve Hakkari'de 9, Bitlis'te 6 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu Meteoroloji
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