Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske, sosyal mesafe ve karantina kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Kırklareli'nde ekipler, kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulamasını yapıyor.

Para cezası kesilen kişiler karantinaya alındı

Karantinada olması gereken 3 kişi, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki TEM otoyolu gişelerinde yakalandı.3 bin 150'şer lira ceza verilen 3 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.