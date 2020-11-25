Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde karantina kuralına uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs salgınında tablo ağırlaşıyor. Ekipler, yurt genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske, sosyal mesafe ve karantina kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.
Kırklareli'nde ekipler, kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulamasını yapıyor.
Para cezası kesilen kişiler karantinaya alındı
Karantinada olması gereken 3 kişi, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki TEM otoyolu gişelerinde yakalandı.3 bin 150'şer lira ceza verilen 3 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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