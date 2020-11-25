Eşsiz güzelliği, masmavi görüntüsü, sodalı suyu ve sahilleriyle bölgenin en önemli değerlerinden Van Gölü'nde su seviyesinin hissedilir şekilde düşmesi, son yıllarda bazı tarihi ve doğal kalıntıların da gün yüzüne çıkmasına sebep oluyor.

[Fotoğraf: DHA]

Erciş Kalesi ve mikrobiyalitlerin gün yüzüne çıktığı Erciş'te, ilçenin 10 kilometre doğusunda bulunan ve Deliçay sularının Van Gölü'ne döküldüğü alanda bazı kalıntılar ortaya çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Bulunan liman 2 bin 750 yıl öncesine ait

Urartular döneminde liman olarak kullanılan alanda ortaya çıkan kalıntının yaklaşık 2 bin 750 yıl önce kullanılan limana ait olduğu belirtiliyor.

[Fotoğraf: DHA]

M.Ö. 1000'li yıllarda kurulan ve Asurlular tarafından tarih sahnesinden silinen Urartular, başkentleri Tuşba (Van) olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında imar faaliyetlerinde bulundukları aktarıldı.

Van Gölü'nde deniz taşımacılığına da önem veren Urartuların çeşitli limanlar yaptığı ve bu limanlardan bir tanesinin de Deliçay Limanı olduğu biliniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Araştırmacılar, Van Gölü'nün birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını söylüyor.

[Fotoğraf: DHA]