Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 1 milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi, salgınında vaka sayısı 60 milyonu geçti.

41 milyon 556 bin 897 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Türkiye'de 7 bin 381 yeni hasta

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 162 bin 131 test yapıldı, 7 bin 381 kişide COVID-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 161 hasta vefat etti, 3 bin 678 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Gaziantep'te tedbirlere uymayan 448 kişiye ceza

Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde dün sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal eden 448 kişiye ceza kesildi.

Karantinaya uymayan 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

"Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yapmıştı.

Toplantıda, salgın seyrini, hizmet kapasitesini, filyasyon ekiplerinin performansını ve ek tedbirleri ele aldıklarını belirten Koca, "Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin" ifadesini kullanmıştı.