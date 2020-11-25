Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 02:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış olduğunu belirterek, bu illerde daha gayretli, daha titiz çalışma gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Toplantıda, salgın seyrini, hizmet kapasitesini, filyasyon ekiplerinin performansını ve ek tedbirleri ele aldıklarını belirten Koca, "Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin." ifadesini kullandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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