Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 01:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de, etkili olması beklenen olumsuz hava sebebiyle sabah yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
Meteoroloji'den Kuzey Ege için yapılan fırtına uyarısının ardından sefer iptalleri geldi.
Gökçeada-Kabatepe arasında bu sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Sabah saatlerinde Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den de saat 09.00'da yapılması planlanan feribot seferlerinin hava koşulları sebebiyle yapılmayacağı bildirildi.
Diğer seferlerin ise, planlanan saatte yapılacağı açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı öngörülüyor. Fırtınanın perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji
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