Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da tırla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da minibüsle tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hüseyin Aydınoğlu yönetimindeki minibüs, Nazilli-Denizli kara yolu Güzelköy mevkisinde Zafer Arıkan yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki Mahmut Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücüler Hüseyin Aydınoğlu ile Zafer Arıkan ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Aydınoğlu'nun hayati tehlikesi sürüyor.
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