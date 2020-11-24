Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tamir için gittiği evin penceresinden düşen işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tamir için gittiği 1. kattaki evin penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düşen işçi yaralandı.
Tamirci Özgür Aydın, Güzelyalı Mahallesinde tamirat işleri için 10 katlı binanın 1. katındaki eve gitti.
Evin penceresini tamir ederken dengesini kaybeden Aydın, yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Aydın'nın düştüğünü fark eden iş arkadaşları, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.
İlkyardım ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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