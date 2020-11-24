Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında mahsur kalan 11 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun motorunun arızalanmasıyla denizde sürüklenen 11 sığınmacı kurtarıldı.
Yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Görecek Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım beklendiği ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi bölgeye ulaştı.
Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 11 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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