24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Van Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu'nda zihinsel engelliler öğretmeni olarak görev yaparken 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde eşi Emel Türkoğlu ile hayatını kaybeden Oktay Türkoğlu'nu meslektaşları unutmadı.

Yakınları, Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve öğretmenler, Türkoğlu'nun Doğu Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri başında bir araya gelerek dua etti.

Tümer, burada yaptığı konuşmada, 9 yıl önce doğal afet sonucu görevi başında hayatını kaybeden öğretmen arkadaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlamaya geldiklerini belirterek, "Bizim inancımıza göre görevi başında hayatını kaybeden polisimiz, askerimiz ve öğretmenimiz şehittir" dedi.

Öğretmenliğin sadece dört duvar arasında değil hayatın içinde bir meslek olduğunu dile getiren Tümer, öğretmenliği ölümsüz bir meslek gördüklerini vurguladı.

Tümer, şehit öğretmen Oktay Türkoğlu, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verilen eşi Emel Çiler Türkoğlu ile tüm şehit öğretmenler için Allah'tan rahmet diledi.