İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı denetimlerini özellikle halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sürdürüyor. Maske, tulum ve siperlik ile denetim yapan ekipler, Gazipaşa Caddesi´nde iş yerlerini denetledi.

Gazipaşa'da sigara içen Mehmet Karakaya ise polise yakalandı. Polis memuru, ‘Kimliğinizi alabilir miyim?’ deyince Karakaya, "Hayrola" diye cevap verdi.

Polis, kimliğini aldığı Karakaya'ya, salgından ve yasaklardan haberi olup olmadığını sordu. Karakaya’nın cevabı ise "Bilmiyorum" oldu.

Ceza yazılmaması için polise direnen Karakaya dertleri olduğunu ve o nedenle kent merkezine geldiklerini söyledi. Polisin tutanak tuttuğu Mehmet Karakaya, görüntü alan gazetecilere de tepki gösterdi.

Polis ekipleri, Karakaya'ya kent merkezinde sigara içmekten işlem yaptı.

