Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen 4 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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