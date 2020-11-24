Y.D. yönetimindeki cip, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişi 3. Viyadükler mevkisinde, aynı yönde önünde seyreden C.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolda ters dönen araçlardaki sürücüler Y.D. ve C.B. ile otomobilde bulunan S.B. yaralandı.

Olay yerine Düzce ve Bolu'da gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.