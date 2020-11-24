Niğde Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan Öğretmenler Hatıra Ormanı adlı proje kapsamında, şehirde görev yapan öğretmenler için Kent Ormanı'nda fidanlar toprakla buluştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Kampanyayla öğretmenlerimiz gelecek nesillere nefes olsun istiyoruz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, gelecek nesiller öğretmenlerimizin eseri olacak. Öğretmenlerimiz hem gelecek nesilleri hem de milletimizin ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimize minnettarız" dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve öğretmenler katıldı.

