Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Ege Denizi'nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Ege Denizi'nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı öngörülüyor.
Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 24, 2020
Kuzey Ege'de Fırtına Bekleniyor!https://t.co/ljFkJwWZgr pic.twitter.com/yncHqAZGMa
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, fırtınanın perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu
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