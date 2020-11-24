Ege Denizi'nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, fırtınanın perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.