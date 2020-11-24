Henüz 8 aylık öğretmendi Necmettin Yılmaz. Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye gidiyordu. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristler yolunu kesti. Terör örgütü o gün, bir eğitim neferini daha hayattan kopardı.

Şehit öğretmenin naaşı yaklaşık bir ay sonra Pülümür Deresi'nde bulundu.

Necmettin öğretmen şehit olduğunda 23 yaşındaydı. Geride gözü yaşlı ailesi, yakınları ve çok sevdiği öğrencilerini bıraktı.

Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde memleketi Gümüşhane'de anıldı. Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki kabri, kardeşleri, meslektaşları ve sevenleri tarafından ziyaret edildi.

Şehit öğretmenin koronavirüs tedavisi gören anne ve babası da tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Baba Hamit Yılmaz, “Sevgili öğretmenlerim, 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü en içten duygularla kutlar, nice yıllar dilerim. Ne mutlu sizlere ki peygamberlik mesleği olan bir görevi idame ettiriyorsunuz" dedi.

"Öğretmenimiz bizim kalbimizde"

Aradan geçen zamana rağmen Şanlıurfa'daki öğrencileri de onu hiç unutmadı. Çok sevdiği öğrencileri, Necmettin Öğretmen'in fotoğrafını öperek hasret giderdi.

Şehit öğretmenin bir öğrencisi, "Askerlerimizle gurur duyuyorum. Askerlerimiz Necmettin hocamızın intikamını aldı. Bugün öğretmenler günü, tüm öğretmenlerimin gününü kutluyorum" dedi.

Bir diğer öğrencisi ise, "Onu çok özledik. Keşke aramızdan gitmeseydi. Gitmiş ama bizim kalbimizden hiç gitmemiş gibi oldu. Necmettin hocanın babası geldi. Onu öperken sanki öğretmenimizi öpmüş gibi olduk" diyerek öğretmenlerini ne kadar özlediklerini anlattı.



