Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 148 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 148 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı mahallelerdeki 148 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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