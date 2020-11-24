Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Komisyonun davetsiz misafiri kedi
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun toplantısı sırasında açık camdan içeri giren kedi, milletvekili ve bürokratları güldürdü.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken bir kedi sesi duyuldu.
Salonun açık penceresinden içeri giren kedinin sesi önce tebessümle karşılandı. Ancak bir süre sonra gelen acı miyavlama kaygıya neden oldu.
Görevliler toplantı salonuna giren kediyi bulup dışarı çıkardı. O anlar kameralara da yansıdı.
Etiketler: Ruhsar Pekcan
Son Haberler
- 14:09
- 13:55
- 13:57
- 13:48
- 13:25
Sıradaki Haber
Koronavirüse karşı yerli hamle: Akıllı maske, yapay zekalı ateş ölçer
Yükleniyor lütfen bekleyiniz