Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken bir kedi sesi duyuldu.

Salonun açık penceresinden içeri giren kedinin sesi önce tebessümle karşılandı. Ancak bir süre sonra gelen acı miyavlama kaygıya neden oldu.

Görevliler toplantı salonuna giren kediyi bulup dışarı çıkardı. O anlar kameralara da yansıdı.