Sağlık altyapısıyla dünyaya örnek olan Türkiye'de, salgınla mücadelede hayatı kolaylaştıran adımlar atılıyor. Bunun son örneği İstanbul Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi öncülüğünde salgına karşı geliştirilen son teknoloji cihazlar.

Özel bir şirket iş birliği ile geliştirilen cihazlar yeni normalde vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırıyor.

Dünyada benzeri bulunmayan ileri teknolojili 11 projenin yer aldığı çalışma, dünyadan da büyük ilgi görüyor.

Virüse karşı ömürlük maske

Akıllı maskelerde yer alan ışıklar sağlık durumunuzun anlaşılmasını sağlıyor.

Proje Sorumlusu Yunus Konmaz, geliştirilen maskenin ömürlük olduğuna dikkat çekerek, “Maskeyi aldıktan sonra rahatlıkla ömür boyu kullanabilirsiniz. Sadece 3 ayda bir filtresini değiştirmeniz gerekiyor. Maskenin üzerindeki yeşil, sarı ve kırmızı ışıklar, durumunuzu insanlara beyan ediyor” dedi.

Türkiye’nin teknoloji ve yaratıcılık potansiyelini ortaya koyan 11 projenin yer aldığı çalışma, dünyadan da büyük ilgi görüyor.

Projelerin, insan sağlığı, yaşam standartlarının yanı sıra ekonomiye de yüksek katkı sağlaması bekleniyor.

