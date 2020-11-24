Bolu Gölcük Tabiat Parkı yönüne giden Mehmet A. idaresindeki otomobil, Karacasu beldesi yakınlarında, Sedat Ö. yönetimindeki büyükbaş hayvan yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Özge Şadiye ve Hacer A, Mehmet Ali ve Hafize G. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma ile İzzet Baysal Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi. Büyükbaş hayvanlar ise kazada zarar görmedi.