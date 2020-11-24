Doğu Anadolu'da sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Iğdır ve Erzincan'da 4, Erzurum'da 8, Ağrı'da 9, Kars ve Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Yollarda buzlanma ve don riski

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 14, Erzincan'da 11, Iğdır'da 10, Ağrı'da 8, Ardahan'da 7, Erzurum ve Kars'ta 6 derece olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile dona karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.