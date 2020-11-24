Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de aralarında örgütün sözde İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü avukatının da olduğu FETÖ şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyünde askeri yasak bölge yakınlarında 3 kişiyi yakaladı.
İnceleme sonucu şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlılar Ö.Y. ve B.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen diğer şüpheli avukat E.Y.'nin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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