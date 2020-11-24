Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.

Menemen Belediye Başkanı Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı, 20 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

CHP'den kesin ihracı istenmişti

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti.

Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine ise devam edeceğini duyurmuştu.