Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avlanan 5 kişiye 43 bin 483 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye 43 bin 483 lira ceza verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliği ekipleri, Gülek Devlet Avlağı'nda yaban keçisi avlayan 2 kişiyi tüfekleriyle suçüstü yakaladı.
Kaçak avlanan 2 kişiye 32 bin 164 lira ceza uygulandı.
Ekipler ayrıca Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda da tüfekle yaban keçisi avlamaya çalışan 3 kişiye 11 bin 319 lira idari para cezası verdi.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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