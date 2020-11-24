Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliği ekipleri, Gülek Devlet Avlağı'nda yaban keçisi avlayan 2 kişiyi tüfekleriyle suçüstü yakaladı.

Kaçak avlanan 2 kişiye 32 bin 164 lira ceza uygulandı.

Ekipler ayrıca Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda da tüfekle yaban keçisi avlamaya çalışan 3 kişiye 11 bin 319 lira idari para cezası verdi.