14 yaşındaki Mona, İran ve 2019 Asya tekvando şampiyonu... Hedefleri daha da büyük... Tam olarak konuşamadığı Türkçesiyle, "Ben küçüğüm ama hedeflerim çok büyük" diyor. Mona'nın ailesi 1,5 yıl önce kızları için Türkiye'ye yerleşti.

"İran’da ailem her şeyi bıraktı. Akraba makraba her şeyi bıraktı. Mesela arkadaşım...Türk vatandaşı olmak istiyorum. Türkiye’yi temsil etmek istiyorum olimpiyatta."

Babası Cafer Abdi eski bir milli sporcu ve Mona'nın en büyük destekçisi... Kızının yeteneğini, Mona henüz 7 yaşındayken fark ettiğini söylüyor. Kızına olan inancı, onu daha iyi eğitim şartlarının olduğu Türkiye'ye getirmiş.

"Cesaretim var geldim. Cesaretim bu kadardır. Sadece istediğim kızımın vatandaşlık alması. Söz veriyorum 2024'te Mona olimpiyatlara gidecek. 2024’te… Ben söz veriyorum çünkü ben o zaman gördüm. Tekvandoya geldiğinde 7 yaşındaydı. Asya şampiyonluğunu o zaman kafamda gördüm. Asya şampiyonu da oldu milli takıma da gitti İran’da."

Mona yaklaşık 1,5 yıldır İstanbul Kağıthane'de eski milli sporcu Çağrı Kızıl'ın Tekvando Okulu'nda antrenman yapıyor. Çağrı Kızıl, Mona'nın yeteneğini şu sözlerle anlatıyor:

"2019 Yunanistan'da Avrupa Şampiyonu olan bir takımın antrenörüyüm. Mona'nın yaşında çok başarılı olan 5 milli sporcum var, her birinin önemli dereceleri var ama isterim ki Mona 6'ncı olsun. Ülkemize gerçekten faydası olacağına yürekten inanıyorum. Çok özel bir yetenek ve Türkiye’nin ona kucak açması gerekiyor. Mona'ya vatandaşlık verilirse eğer, kesinlikle söz verebilirim karşılığını verecek. İstiklal Marşımızı defalarca tüm dünyaya dinletecek."

Mona'nın hayali Türk vatandaşlığı alarak olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek. Ancak olimpiyatlara katılabilmesi için önce turnuvalarda puan toplaması gerekiyor. Mona Asya Şampiyonluğu'ndan kazandığı puanla, dünya sıralamasında tekvandoda 20'nci sırada. Puanını artırabilmek için vatandaşlık alması şart. Ancak şu anda hiçbir ülkeyi temsil etmiyor; yani vatansız.

Ülkesi olmayan sporcular

Siyasi, ekonomik, jeopolitik nedenler sporcuları başka ülkelerin vatandaşlığına transfer olmaya itiyor. Ancak bu hedefe hepsi ulaşamıyor... Başka bir ülkenin vatandaşlığına geçemeyen yüzlerce sporcu bu nedenle "vatansız" kabul ediliyor.

Bu duruma ülkelere verilen çeşitli cezalar da yol açıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2015 yılında vatansız sporcular için bir takım kurdu. Ve bu takıma "Olimpiyat Mülteci Takımı" adı verildi.

Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda, farklı branşlardan 50 sporcu bu takıma kayıtlı. Mona, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılabilirse, onlardan biri olmak istemiyor. Ürdün ve Almanya genç sporcunun kendi takımlarına yer alması için şimdiden çaba harcıyor. Mona'nın hayaliyse önce Türkiye'nin ona bir şans vermesi...



Kamera: Serhan Sevin