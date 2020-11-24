Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 02:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de seyirciler statlara dönüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere'de gelecek haftadan itibaren statlara 4 bine kadar seyirci alınması planlanıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceği İngiltere'de, orta riskli bölgelerdeki açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyirci alınacak.
Yüksek riskli bölgelerde seyirci sayısı en fazla 2 binle kısıtlanırken, çok yüksek riskli bölgelerde ise spor müsabakalarına seyirci alınmaması uygulaması devam edecek.
Spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili hazırlanan protokol, bu hafta milletvekillerinin oyuna sunulacak.
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