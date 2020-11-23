Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaelispor'da 1 futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Misli.com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Kocaelispor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Körfez ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve personelimize bugün uygulanan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."
Etiketler: Koronavirüs
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