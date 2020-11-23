Körfez ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve personelimize bugün uygulanan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."