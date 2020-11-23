TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da bugün yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinde 3 futbolcu ve 2 personelde pozitif bulguya rastlandı.

Takımda COVID-19'a yakalanan kişi sayısı, 9 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 14'e çıktı.