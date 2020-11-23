Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bandırmaspor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif
Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 3 futbolcu ve 2 personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece takımda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da bugün yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinde 3 futbolcu ve 2 personelde pozitif bulguya rastlandı.
Takımda COVID-19'a yakalanan kişi sayısı, 9 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 14'e çıktı.
Etiketler: Koronavirüs
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