Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın 2 gol kaydettiği 11'inci hafta karşılaşmasında Lorient'i 4-0 mağlup etti.

6'sı Avrupa Ligi, 3'ü lig olmak üzere 9 golle takımına büyük katkı sağlayan Yazıcı, Fransa'da gündem olmaya devam ediyor.

"Yazıcı yürüyüşü"

Lille, resmi sitesinde Yusuf Yazıcı'yı 'Büyücü' diye tanımlarken, Fransızların ünlü spor dergisi L'equipe dünkü galibiyetin mimarı olarak Yusuf Yazıcı göstererek 'Yazıcı Yürüyüşü' başlığını attı.

Dergi, Yazıcı'nın 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı olduğuna da vurgu yaptı.

"Muhteşem Yazıcı"

Fransa Ligi'nde PSG ile puan farkının 2'ye indirilmesine dikkat çeken Le Parisien, Lille'in Lorient karşısında galibiyeti Yusuf Yazıcı'nın getirdiğini yazdı.

'Lille, Lorient'i ezip Paris'e yaklaşıyor' başlığı atan Le Parisien, 'Muhteşem Yazıcı sayesinde Lille puan farkını 2'ye düşürdü' bilgisine yer verildi.

"Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası"

Le Monde de, 'Lille için muhteşem bir akşam' başlığıyla verdiği haberde takımdaki eksiklere dikkat çekerken, 'Renato Sanches, Jose Fonte ve Burak Yılmaz'dan mahrum kalan Lille'e galibiyeti Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası getirdi' ifadelerini kullandı.