Göztepe, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı Cherif Ndiaye'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

Konuk ekip, Endri Çekici ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

İkinci yarıda Halil Akbunar ve Cherif Ndiaye ile farkı 3'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Torgeir Borven'in golüne engel olamasa da rakibini 3-1 mağlup etti.

Göztepe galibiyet hasretine son verdi

Lige Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başladıktan sonra çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek ligde 6 müsabaka sonra 3 puana ulaştı. Puanını 11'e çıkaran Göztepe'nin ligin 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenmişti.

MKE Ankaragücü 7. maçında da kazanamadı

Ligde Göztepe karşılaşmasıyla 7. müsabakasını geriden bırakan MKE Ankaragücü, bu sezon henüz 3 puan alamadı. Ligde 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan MKE Ankaragücü 2 puanla son sırada yer alıyor.

Cherif Ndiaye 3. golünü attı

Geçen hafta 1-1 berabere biten Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 1 gol atan Cherif Ndiaye, MKE Ankaragücü maçını da boş geçmedi. MKE Ankaragücü filelerine 2 gol bırakan Senegalli golcü bu sezon 3. golüne ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünü atan Halil Akbunar'ın da 3 golü bulunuyor.

Göztepe'nin aleyhine 5. penaltı kararı

Bu sezon kalesinde gördüğü 9 golün 4'ünü penaltı vuruşundan yiyen Göztepe'nin aleyhine verilen 5. penaltı golle sonuçlanmadı. Endri Çekici kullandığı vuruşta meşin yuvarlağı doğrudan auta gönderdi.

Daha önce Torgeir Borven'le bir penaltı golü bulunan MKE Ankaragücü, bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.