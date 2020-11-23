Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adanaspor'da 6 kişi daha COVID-19'a yakalandı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 6 kişinin daha COVID-19 testi pozitif çıktı.
Adanaspor'da, Süper Lig'in 11. haftasındaki Boluspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımda 6 kişinin testi pozitif çıktı.
Adanaspor'da daha önce de 3 futbolcunun sonuçları pozitif çıkmıştı.
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