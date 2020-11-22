MKE Ankaragücü, tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığını resmi internet sitesinden yazılı açıklamayla duyurdu.

MKE Ankaragücü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Teknik Direktörümüz Fuat Çapa’ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."