Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 02:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atletico Madrid, Barcelona'yı eli boş uğurladı
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 10. haftasında Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı Yannick Carrasco'nun golüyle 1-0 yendi.
İspanya La Liga'da Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk etti.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, ilk yarıda uzatmaların oynandığı son dakikada Yannick Carrasco (Dk. 45+3) kaydetti.
La Liga'da 2 maç eksiği olan Atletico Madrid puanını 20'ye çıkararak, lider Real Sociedad'ın ardından averajla 2'nci sıraya yükseldi.
Barcelona ise 2 maç eksiğiyle 11 puanla 10'uncu sıraya düştü.
Son Haberler
- 01:46
- 01:12
- 00:54
- 00:55
- 00:50
Sıradaki Haber
Ronaldo'nun golleri Juventus'u galibiyete taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz