Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 02:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da galibiyetle başladı
Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretine son verdi.
Ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül'de Yeni Malatyaspor'a karşı alan Karadeniz ekibi, 5 hafta aradan sonra galip geldi.
Puanını 9'a çıkardı
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle puanını 9'a çıkardı ve 15. sıraya yükseldi.
Ekuban'dan ilk gol
Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Caleb Ekuban, bu sezon ilk golünü kaydetti.
Ligde sakatlığı ve COVID-19 testi pozitif çıkması nedeniyle 4 maçta görev alabilen Ganalı oyuncu, sezonun ilk golünü kaydederek takımına 3 puanı kazandırdı.
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