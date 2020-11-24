Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri'ne katılan Bakan Soylu, daha sonra Vilayetler Evi'nde kamp yapan kadınlar futbol ligi takımlarından Yüksekova Belediyespor takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Burada sporcularla bir süre sohbet eden Bakan Soylu, takımın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri, her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor. Balıkesir Ayvalık Vilayetler Evi'nde kamp yapan, Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'na başarılar diliyorum. Attığınız gol olsun" ifadelerini kullandı.